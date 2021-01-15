Bakan Koca, Kovid-19 aşısı yaptırarak aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, aşı programına olan destek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, aşı programına olan destek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş