Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak...
25.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:52
Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."
Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap