Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak...
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Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak...

25.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:52
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."

Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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