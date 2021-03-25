Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. (2)
Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı