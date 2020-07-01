Bakan Koca: "(Kovid-19) Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim."
01.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim."
Kaynak: AA