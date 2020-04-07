Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (3)
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (3)

SALGINLA İLGİLİ TABLO, GRAFİK VE HARİTALAR PAYLAŞILDISağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans ile gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, koronavirüs salgınındaki son durumu gösteren tablo, grafik ve haritaları paylaştı.

07.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:08
Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (3)

SALGINLA İLGİLİ TABLO, GRAFİK VE HARİTALAR PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans ile gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, koronavirüs salgınındaki son durumu gösteren tablo, grafik ve haritaları paylaştı. Bakanlığın yayınladığı görsellerde; Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Türkiye haritası üzerine koronavirüs vakalarının görüldüğü yerler, vakaların en çok görüldüğü İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerindeki semtlere göre vaka dağılımları, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımı, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımı, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranları yer aldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tablolar üzerinden değerlendirmede bulunarak, özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'taki yoğunluğun daha fazla görülebildiğini söyledi.


Kaynak: DHA

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