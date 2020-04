Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (2) 'TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ADINDA YENİ BİR KURUL OLUŞTURDUK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ciddi tedbirlerin henüz alınmaya başlanmadığı dönemde Türkiye'nin örneği olmayan yapılanmalara gittiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ciddi tedbirlerin henüz alınmaya başlanmadığı dönemde Türkiye'nin örneği olmayan yapılanmalara gittiğini söyledi. Bu yapılanmaların ilk örneği olan 35 bilim insanının oluşturduğu 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bilimsel temelli, yöntemli bir mücadele yürütülmesine katkı sunduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Tavsiye kararları, ulusal politikalara rehberlik etti. Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla 'Toplum Bilimleri Kurulu' adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum, aile ve bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde, bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan 'Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum."'YAŞ, GÜVENCE OLARAK ALGILANMAMALIDIR'Gelinen süreçte risk grubu kapsamının genişlediğini ifade eden Bakan Koca, "60 yaş üstü ile birlikte kronik hastalığı olan herkes yüksek risk grubuna dahil edilmiştir. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş, bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Sağlıklı görünen asla belirti göstermeyen taşıyıcıların varlığı kesinlikle unutulmamalıdır. Bütün bu risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. İzolasyon bugün için sağlıklı ve geçerli tek hayat tarzıdır. Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız. Test kapasitemizi arttırdık. Günlük test sayısının önümüzdeki haftayla 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Test sayısı arttıkça doğal olarak pozitif vaka sayımız artmaktadır. Bilindiği üzere bu çalışmada tespit ettiğimiz her vakanın temas zincirini geriye doğru tarıyor, zincirde pozitif olan diğer vakaları saptamaya çalışıyoruz. Pozitif vakalarla test sayısı arasındaki artış ilişkisi tarama çalışmasındaki başarıdan kaynaklanmaktadır. Hastalığın seyrinde akciğer tutulumu, solunum yetmezliği en dikkat çeken tablolardan. Bu hastalarımıza olabildiğince erkenden tedavi uyguluyoruz. Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakım şartlarında devam ediyoruz" diye konuştu.'HASTALARI DİJİTAL YÖNTEMLE TAKİP EDECEĞİZ'Koca, Sağlık Bakanlığı'nın bilim insanlarının yürüttüğü aşı geliştirme çalışmalarına öncülük ettiğini, araştırmaların başarısı için umut olduğunu; fakat uygulamanın şu anki ihtiyaca cevap verecek hızda olmadığını kaydetti. İzolasyon, sosyal mesafe ve temastan kaçınmanın önemine bir kez daha vurgu yapan Bakan Koca, "Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etmesi koşulundan taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde kendilerini hemen uyaracağımız bir sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Hastalıkla mücadelede evde takip, ilk ve ön adımdır. Gerekli olduğunda her hastaya hastanede tedavi, ihtiyaç duyan her hastaya yoğun bakım hizmeti ve solunum desteği verecek alt yapımız, yeterli sağlık çalışanımız var. Hastanede yatışı gereken hastalarımız için ise bütün kaynaklar seferber edilmektedir. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada bunu kontrol altına almak zorundayız" dedi.'ATATÜRK HAVALİMANI VE SANCAKTEPE'DEKİ HASTANELER KALICI OLACAK'Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da açılacağını söylediği 2 yeni hastane ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Her odaya 1 yatak olacak şekilde planlandı. Bu hastanelerden biri Atatürk Havalimanı'nda bir diğeri de Sancaktepe'de. Sancaktepe'deki yer bizim aynı zamanda Şehir Hastanesi'ni planladığımız bir bölge. Bu 2 hastaneyi, prefabrik, pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmedik. Yani bu 2 hastaneyi tek katlı, içinde ameliyathaneleri olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilecek olan hastaneler olarak planladık, MR ve tomografi de dahil olmak üzere. Kalıcı, daha sonraki dönemde de benzer veya farklı amaçlarda gerektiğinde kullanacağımız hastaneler olacak. Bunu İstanbul ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde de planlamayı düşünüyoruz. Bu şu anlama gelmesin; sonuçlar ve rakamlardaki gidişat, tahmin edilenin ötesinde olduğu için şu dönemde erken davranmak gibi bir yaklaşım içinde değiliz. Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi. Böyle bir salgında, pandemide günler içinde aritmetik hatta geometrik artan doluluklar ve hasta sayılarıyla karşılaşırız. Bizde ise daha stabil giden, artış oranın giderek düştüğü ve önümüzdeki 1-2 haftanın son derece önemli olduğunu gördüğümüz bir tablo ile karşı karşıyayız. Hem bugün ihtimal dahilinde olduğunda kullanmak hem de yarın bu anlamda bu hastaneleri geçici gibi düşünmeyip kalıcı kullanmak üzere planladığımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle arzusunun bu yönde olduğunu da söylemek istiyorum. Sancaktepe'deki de zaten hastaneye yakın bir alan olmuş olacak. O anlamda bir sorun yok. Atatürk Havalimanı'ndaki hava ambulans uçağı için de uygun bir mekan olduğu için yeri geldiğinde iller arası veya yurt dışı hasta transferi için de bu anlamda vazgeçilmez bir yerimiz. Bunun için düşünülmüş oldu."'YOĞUN BAKIMDAKİ HİÇBİR HASTADAN ÜCRET ALAMAZLAR'Özel hastanelerin, yoğun bakımda tedavi gören hiçbir hasta için ücret talep edemeyeceğini vurgulayan Bakan Fahrettin Koca , "Eğer yoğun bakımdan ücret alımı gibi bir durum söz konusu olursa bununla ilgili yapılması gerekeni zaten yapmış oluruz. İş yerlerinde ve toplu alanlarda maskenin zorunlu olduğunu, bununla ilgili de yer yer denetimlerin yapılacağını da söylemek istiyorum" dedi.'KENDİ İMKANLARIMIZLA, KENDİMİZ İŞLETECEĞİZ'Koca, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapılacak hastanelerin yapımı ve işletmesini hakkındaki soruya, "Kendi imkanlarımızla, kendimiz işletiyor olacağız" dedi. 'MASKE PARAYLA SATILMAYACAK'

Maskelerin satışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Koca, "Maske parayla satılmayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. Parayla maske satışı söz konusu olmayacak, market dahil olmak üzere. Bedava veriyorlarsa sorun yok" ifadelerini kullandı.

