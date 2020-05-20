Bakan Koca: Koronavirüste vaka sayısı binin altına düştü
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Bakan Koca: Koronavirüste vaka sayısı binin altına düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 20 bin 838 koronavirüs testinden 972'sinin pozitif çıktığını, 23 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 4 bin 222'ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca: Koronavirüste vaka sayısı binin altına düştü
20.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:59

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 20 bin 838 koronavirüs testinden 972'sinin pozitif çıktığını, 23 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 4 bin 222'ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 20 bin 838 testten 972'si pozitif çıktı, 23 hasta hayatını kaybetti, bin 92 kişi iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, toplam vaka sayısı 152 bin 587, toplam vefat sayısı 4 bin 222, toplam yoğun bakım hasta sayısı 877, toplam entübe hasta sayısı 445, toplam iyileşen hasta sayısı ise 113 bin 987 olarak yer aldı.

Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında ise, "Vaka sayımız binin altına düştü.  Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske, 1,5 metre sosyal mesafe" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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