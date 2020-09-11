Bakan Koca, koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisini andı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca, koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisini andı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim" dedi.

Bakan Koca, koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisini andı
11.09.2020 00:24 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:40

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın fotoğrafını paylaştı. Mercan'ı anarak vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Bakan Koca, paylaşımında şöyle dedi:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVİD- 19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Demet Şener Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ricardo Quaresma
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Bakan Koca, koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisini andı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 00:52:42. #1.14#
title