Bakan Koca: Koronavirüs, sosyal sınıf ayrımı yapmıyor SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım' mesajını paylaşarak vatandaşları, salgının sosyal sınıf ayrımı yapmadığı yönünde uyardı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım' mesajını paylaşarak vatandaşları, salgının sosyal sınıf ayrımı yapmadığı yönünde uyardı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor" dedi.

Kaynak: DHA