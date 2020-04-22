Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya çıktı (3)
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya çıktı (3)

'TÜRKİYE'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI, ŞU AN 6 MERKEZDE DEVAM EDİYOR'Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, bir gazetecinin aşı çalışmalarıyla ilgili sorusuna, "Türkiye'deki aşı çalışmaları, şu an 6 merkezde...

22.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:37
Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya çıktı (3)

'TÜRKİYE'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI, ŞU AN 6 MERKEZDE DEVAM EDİYOR'

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, bir gazetecinin aşı çalışmalarıyla ilgili sorusuna, "Türkiye'deki aşı çalışmaları, şu an 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezimizde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktada gelişmeler olduğu zaman bilgilendirmiş olacağız. Dünyadaki gelişmeler, insanlara uygulama noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı'yla görüştüm. Bu dönemde bir takım koruyucu ekipmanla ilgili de talepleri olmuştu. Dün o konuyla ilgili izni vermiştik. Bundan sonraki süreçte de İngiltere'nin, hem bizim ülkemizdeki bilim insanlarının karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşıyla ilgili de yarın için uygulanacağını ama bu aşının genel anlamda her şey iyi giderse ne zaman kullanılabilirliğini sorduğumuzda da her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an söz konusu olmadığını ifade ettiler" cevabını verdi.

Koca, ramazan ayında da koronavirüs tedbirlerine bugünkü gibi uyulduğu sürece ikinci dalga bir salgının beklenmediğini ifade ederek, "Fakat bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bu da o bölgelerdeki vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak yapacaklarımızı belirlemiş olur" dedi.Özel sağlık kurumlarında çalışan bazı hekimlerin, ücretsiz izne çıkarıldığı iddiaları hakkında konuşan Koca, "Özel sağlık kuruluşlarında bu anlamda izne çıkarıldığı konusunu bilmiyorum, ben olduğunu da tahmin etmiyorum. Çünkü bu dönemde yoğunluğun olduğunu biliyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE KARŞITLIĞI ÜZERİNE ÖZELLİKLE KURGULANMIŞ BİR HABER'New York Times Gazetesi'nde 'Türkiye'den koronavirüs vakalarının yanlış açıklandığı' iddiasıyla ilgili yer alan haberi yalanlayan Bakan Koca şöyle konuştu: "Söz konusu haber, Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz, bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye istediği bir şekilde verdik. Halen vermeye devam ediyoruz. DSÖ'nün iki kodundan bahsediliyor. Bu iki kod, iki hafta öncesine kadar yoktu. Yani salgının beşinci ayına giriyoruz. Bu dönemde dünya, bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Dünya, doğrulanmış korona koduyla bu bilgilendirmeyi yapıyordu. İki hafta öncesinde niye böyle bir değişiklik oldu? PCR testini yapamayan ülkelerin olduğu, dolayısıyla bu ülkeler giderek yayıldığı için bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci bir kod tanımlaması yaptı. Dünya, iki haftadan bu yana iki kod tanımlamasıyla DSÖ'ye bildirmiyordu. PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya, iki hafta öncesine kadar verdi. Bu değişiklik sonrası da aynı şekilde vermeye devam etti. Bu anlamda hiçbir sorun yok."Koca, 65 yaş ve üzerindekiler, kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altındaki vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günlerde, kendi yasaklarının kaldırılmasına yönelik taleplerine ilişkin, biraz daha sabırlı olmaları isteğinde bulundu. Koca ayrıca, sahada çalışmak isteyen tıp fakültesi öğrencilerinin erken mezun edilmesi gibi bir ihtimalin olmadığını söyledi.'OKULLARIN AÇILMAMA İHTİMALİ MASADAN KALKMADI'

Koca, okulların açılması sürecine ilişkin ise "Okulların salgın tamamen bitene kadar hiç açılmaması ihtimalinin masadan kalktığını söyleyemem. Önümüzdeki haftalar bu düşüşün devam etmesini ve özellikle ramazanda da bu tedbirlere uyduğumuzu görerek, bu konuyla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün olabilir. O durumda da Bilim Kurulu'nda gündem yapılmış olur. Şuan erken dönemde açılması gibi bir durum düşünülmüyor ama ne zaman açılabilir, açılabilir mi, önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir" açıklamasında bulundu.

Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA

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