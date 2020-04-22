Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi (1) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün yapılan 37 bin 535 testten 3 bin 83'ü pozitif çıkarken, bugün vefat eden 117 kişiyle birlikte, toplam can kaybı 2 bin 376'ya çıktı.

Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' verilerini paylaştı. Buna göre; bugün yapılan 37 bin 535, testten 3 bin 83'ü pozitif çıktı. Bugün vefat eden 117 kişiyle birlikte, koronavirüsten toplam can kaybı 2 bin 376'ya çıktı. Bugün iyileşen kişi sayısı ise 1559 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 750 bin 944, toplam vaka sayısı 98 bin 674, toplam vefat sayısı 2 bin 376, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1814, toplam entübe hasta sayısı 985, toplam iyileşen hasta sayısı ise 16 bin 477 olarak açıklandı.

'VERİLER SALGININ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğumuzu gösteriyor. Paylaştığımız veriler size 'bu iş bitti' dedirtmesin. Tedbirleri uygularsak ölüm oranı, yeni vaka sayısı düşer, kesin olan bu" dedi.

Kaynak: DHA