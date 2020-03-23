Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz,... Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.

Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz." Kaynak: AA