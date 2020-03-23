Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz,...
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.
23.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:58
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz."
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Kaynak: AA