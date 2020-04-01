Bakan Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde görevli hekimlerle görüştü
Bakan Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde görevli hekimlerle görüştü.
01.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:57
Bakan Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde görevli hekimlerle görüştü
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA