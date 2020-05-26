Bakan Koca, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı andı
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Bakan Koca, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı videolu mesajla andı.

26.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı videolu mesajla andı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dr. Sinan Kakı'nın 1960'ta Bitlis doğduğunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdiğini belirterek, "Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Dr. Kakı için hazırlanan videoda ise "Hayat vermek için hayatını vermeyi göze alan, mücadelemizin tüm unutulmaz kahramanları, çabanız, cesaretiniz ve fedakarlığınız için minnettarız." ifadesi yer aldı.

Bakan Koca, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı andı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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