Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (1)
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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (1)
19.08.2020 22:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Vaka sayılarındaki artışa ilişkin Koca, "Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi. Koca, hasta sayısının 1 Temmuz'da 1192 iken bu sayının dün 1263 olarak gerçekleştiğini bu nedenle her artışın uyarıcı olduğunu dile getirerek bu artışların yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmaması gerektiğini söyledi.

12 Haziran'da tespit edilen yeni hasta sayısının ise 1592 olduğuna dikkati çeken Koca, "Güç birliği ile bunu 1000'in altına çektiğimizi unutmayın. Salgın bir süreçtir, bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir. Gereken, başarıda ısrardır. Çeşitli sebeplerle zaman zaman, vuku bulacak artışlar, eğer bizi yıldırırsa zafer uzar, alacağımız yara büyür. Bunun için sizleri dirayetli, inançlı olmaya davet ediyorum. Geçmiş güne değil, yarınlara bakmaya davet ediyorum." dedi.

Koca, salgınla mücadelenin başarıyla sürdüğünü ifade ederek, bundan kimsenin kuşkusunun olmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa, salgının ne anlama geldiğini ya bilmediğini ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ettiğini aktaran Koca, "Tarihte, düz çizgi halinde seyreden salgın olmamıştır. Vakaların azalması, yükselmeyeceğine güvence teşkil etmemiştir. Önemli olan mücadelede istikrardır." diye konuştu.

Bakan Koca, koronavirüse karşı gelinen noktaya ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Günlük tabloda bugünkü test sayısı, yeni hasta sayısı, ağır hasta sayısı öne çıkan başlıklardan üçüdür. Yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in üzerine çıkmasından sonra, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı, birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Kronik rahatsızlığı olmayan, yaşı genç, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişiler, evlerinde diğer kişilerden izole olarak istirahat etmekte ve kendileri için planlanan tedaviyi uygulamaktadırlar. Sağlık ekiplerimiz, hastalığı hafif geçiren bu kişilerle, tedavi ve izolasyonun birinci, üçüncü, yedinci ve on dördüncü gününde irtibat kurmakta, kendilerini takip etmektedir."

"Evde tedavi edilen hastaları hekimler "Teletıp" ile takip edecek"

Bakan Koca, evde tedavi edilen hastalarla ilgili de yeni bir çalışmaya geçeceklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçeceğiz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde, hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde, teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız.

Türkiye, hastaların Kovid-19 tedavisini erken aşamada başlatmaktadır. Tedaviye erişim çok kolaylaşmıştır. Böylece riskli gelişmelerin önü alınmaktadır. İlaç tedarikinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine dört firma tarafından başlanmıştır. Tanı testlerinde olduğu gibi ilaç giderleri de devlet tarafından karşılanmaktadır. Tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz."

Bakan Koca, salgının sonuçları açısından en önemli göstergenin ağır hasta sayısı olduğunu vurgulayarak, dün ağır hasta sayısının 686'ya ulaştığını hatırlattı. Bu gruptaki hastaların çoğunlukla, kronik hastalığı olan kişiler ile büyüklerden oluştuğunu aktaran Koca, "En üzücü sonuçları bu hasta grubunda görmekteyiz. Tedavileri gerçekten büyük zorluklarla gerçekleşiyor. Bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, onlar her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar." dedi.

Vaka tablosunda her gün yer alan vefat sayılarının arkasında, sağlıklı bir insanın asla bilemeyeceği çırpınışlar olduğunun altını çizen Koca, "Bu durum, çoğu hastanın Kovid-19'u hafif yaşadığı gerçeğini bize unutturacak kadar sarsıcıdır. Temas ve bulaşma zincirlerinin, hastalık karşısında güçsüz kişiler için bir sebepler zinciri olmasına izin vermemeliyiz. Kontrollü sosyal hayatın üç basit kuralı olan maske, mesafe, temizlik kuralına uyarken, bizler sadece hastalığın yayılmasını önlemiyoruz, ağır hasta sayısını, vefat sayılarını azaltıyoruz. Çekilmesi muhtemel acı ve ıstırapları önlüyoruz." diye konuştu.

"Yoğun bakım yatağında sorun yok"

Bakan Koca, Türkiye'nin, salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördüğüne dikkati çekerek, filyasyon ekiplerinin dünya televizyonlarına konu olduğunu, bu başarının devam ettiğini söyledi. 1 Temmuz'da, 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını belirten Koca, her filyasyon ekibinde bir hekim görevlendirdiklerini, temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranının son 45 gün içinde yüzde 98,9 olduğunu kaydetti.

Koca, "Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım yatak doluluğu dışında, bir sorunla karşılaşılmamıştır. Kovid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir." diye konuştu.

Günler geçtikçe tanı konulan toplam kişi ve temaslı sayısının arttığını belirten Koca, süreçte her bölgenin kendisine has özellikler gösterdiğini, zaman içinde salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtiklerini, salgınla mücadelenin yerel mücadele özelliği kazandığını söyledi.

İl hıfzıssıhha kurullarının, her şehirde valilerin başkanlık ettiği kurullar olduğunu ve o şehrin kendi şartlarının gerektiği kararları aldığını anlatan Koca, bu kararların yaptırım gücü olduğunun altını çizdi. Vaka artışlarının dikkat çektiği illerin kurullarıyla ortalama haftada iki toplantı düzenlediğini dile getiren Koca, alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayılarının düştüğünü, 12 şehirde stabil hale geldiğini, 7 ilde ise mücadelenin devam ettiğini aktardı.

"HES uygulaması Türkiye genelinde devreye girecek"

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadelede teknolojinin gücünden yararlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke genelini ilgilendirecek, Kovid-19'la mücadelede teknolojinin gücünden yararlanmak isteyen her yurttaşımızın heyecan duyacağı bir haber vereceğim. Bakanlığımız, HES adlı bir mobil uygulama geliştirmişti. Bu uygulamaya 'Riskli alan' özelliğini kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik, ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecek. Mobil uygulamadaki 'Riskli alan' özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda, karekod okumasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada bir Kovid hastası, bir temaslı bulunmuş mu, bunu öğreneceksiniz. Geliştirdiğimiz HES mobil uygulamasından bugüne kadar büyük yararlar gördük. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti.

Hastalığı veya teması sebebiyle izolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin, izolasyon kuralını ihlal ederek uçak, tren ya da otobüse binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik ve engelledik. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları denetimlerde, yolcular için riskli kişilerin seyahatini bu uygulama sayesinde önlemektedir. Ev izolasyonları da yine HES adlı bu mobil uygulamayla denetlenmektedir."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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