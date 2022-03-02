Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz." dedi.

Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Salgının etkisini yitirdiğinin somut, gözle görülür gerçek olduğunu vurgulayan Koca, "Bu sebeple salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Bu sebeple salgını günlük hayatın ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız." diye konuştu.

Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Koca, "Kişisel korunmada eğer istersek süregelen alışkanlıklarımızı sürdürebiliriz. Maske konusunda bence prensip şudur; maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle ve kronik hastalığı olanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır." dedi.

"Hastaneye günlük yatışlar Omicron öncesi döneme geldi"

Bakan Koca, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarını içeren bir videonun gösteriminden sonra çeşitli grafikler üzerinden bazı verileri de paylaştı.

Son bir ayda vefat eden vatandaşların yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı olmadığını belirten Koca şunları kaydetti:

"Tek tanısı Kovid olup vefat edenlerin oranı yüzde 7,8. Vefatların yüzde 92,2'sinin en az 2 tanı ile vefat ettiği tabloda görülüyor. Yani Kovid dışında ilave bir hastalığı, en az bir hastalığı olan yüzde 92,2. Sadece Kovid tanısı alan ise 7,8. Hiç ek hastalığı olmayanların yani yüzde 7,8, yüzde 8'den bahsediyorum, vefat yaş ortalaması ise 63. 2021 Mayıs ayı, yani Omicron'un olmadığı, Delta'nın ağırlıklı olduğu dönemden bahsediyoruz, yaş ortalaması 68. Omicron varyantının baskın olduğu son 2 ayda ise bu yaş ortalamasının 77'ye kadar yükseldiğini görmüş oluyoruz."

Koca, yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında, son ay içinde vefat edenlerin yüzde 91,5'inin 60 yaşından büyük olduğunu ifade etti. Delta varyantının baskın olduğu 2021 Mayıs ayında bu oranın 71,4 olduğunu aktaran Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık kuruluşlarımızın kapasitesini ve yükünü görmek açısından hastaneye günlük yatışlara bakıldığında hastaneye günlük yatışların Omicron öncesi döneme geldiğini, yani, ortalama 6-7 hafta öncesine gelmiş olduğumuzu görmüş oluyoruz. Yoğun bakımlarda da benzer şekilde özellikle son 2 haftada günlük yatışların azaldığını, yoğun bakımdaki günlük yatışların da önemli oranda düşüşe geçtiğini ve Omicron öncesine doğru hızlı bir düşüş yaşandığını görüyoruz."

"Sahaya verdiğimiz TURKOVAC aşısı 1 milyonu geçti"

Bir gazetecinin, TURKOVAC aşısının kullanım oranlarına ve çalışma sonuçlarına ilişkin sorusu üzerine Koca şunları kaydetti:

"Şu an sahaya bizim verdiğimiz TURKOVAC aşısı bir milyonu geçti ve üretim de her geçen hafta içinde giderek artış içinde. Zannediyorum 2 ay sonra aylık 1-1,5 milyona rahat erişmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya ziyaretiyle 130 bin TURKOVAC göndermiştik. Ayrıca yurt dışında Faz-3 çalışması olarak Azerbaycan'da bütün hazırlıklar tamamlandı. Yakın dönemde hızla başlamış olacak, haftaya başlamış olacak. Dolayısıyla bu açıdan bir sorun yok. TURKOVAC'ı biz önceki hafta bildiğiniz gibi bütün hastanelerimizde uygulamaya daha yeni başladık. Önce şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimizde başlamıştık. Gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. O durumda vatandaşımızın erişimi daha kolay olacak. Bu anlamda var olan rağbetin daha da artacağını tahmin ediyoruz."

TURKOVAC'a sahip çıkılmasını vurgulayan Koca, aşının etkisinin bilindiğini, bu aşıyı yaptıranların hastalığı geçirme durumuyla ilgili de verileri de 2-3 hafta içinde paylaşacaklarını belirtti.

"(Molnupiravir) Şu an Bilim Kurulu yeni bir karar almadı"

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir ilacının kullanımı ve yaş kriterine ilişkin soruya da Bakan Koca, "Şu an Bilim Kurulunun bu anlamda önerdiği, özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış olan kişilere verilmek şeklinde. Bunu sahaya yaygın olarak verdik, bundan sonraki dönemde özellikle bu yaş grubu ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek üzere kullanılacak. Bunu daha alt gruba vermek şeklinde şu an Bilim Kurulu yeni bir karar almadı." yanıtını verdi.

Molnupiravir ilacının etkinliğinin, hastaneye yatış ve vefatları en az yüzde 30 oranında azalttığının bilindiğini söyleyen Koca, "Amerika'da başlandı biliyorsunuz. 770 dolarlık bir ilaçtan bahsediyoruz. Türkiye'de bu ilacı biz yerlileştirdik ve bu ilaç 70'de bir oranında bir maliyete kadar indirilerek üretildi. Bu ilaçtan da yaygın olarak bütün illerimize de dağıtmış olduk." dedi.

Gelecek dönemde vatandaşların aşı konusunda çok hassas olmalarını, riskli olan 65 yaş üstü kişilerin hatırlatma dozlarını asla ihmal etmemelerini, erken dönemde belirtisi olanların testlerini yaptırmalarını isteyen Koca, "Çünkü test pozitifse 65 yaş üstü ve riskli grup o durumda ilacı başlama imkanımız oluyor. İlaca ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olduğunu biliyoruz. İlaca erken başlamak için belirtiler başladığında erken dönemde özellikle 65 yaş üstü ve riskli grubun PCR testini yaptırmalarını son derece önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)