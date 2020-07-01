Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 153 bin kişi üzerinde başlatılan antikor testlerine ilişkin, "Şu an çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
01.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 153 bin kişi üzerinde başlatılan antikor testlerine ilişkin, "Şu an çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte taşıyıcılık oranı yüzde 0,24." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaç sebebiyle olduğuna dair iddialar var. Bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? Seyahat uyarısının kalkmasını bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Bakan Koca, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin Almanya'ya gideceğini hatırlattı.

Türkiye'nin tedavideki başarısını dünyanın da bildiğini vurgulayan Koca, Kovid-19 tedavisinde belirlenen rehber çerçevesinde Türkiye'deki tüm hekimlerin hastalara uyguladığı hidroksiklorokin ilacının dünyadakinden daha farklı uygulandığını anlattı.

İlacın dünyada daha çok geç dönemde, yoğun bakımda, solunum sıkıntısı olan hastalara uygulandığını aktaran Fahrettin Koca, "Bu ilaç çok iyi bildiğimiz, 15 yıldan daha fazla zaman diliminde hem romatizmal, hem sıtma gibi durumlarda kullandığımız, yan etkilerini bildiğimiz bir ilaç. Bu ilacın erken dönemde kullanılmasının faydalı olduğunu söylüyoruz. Ne kadar erken dönemde başlanırsa virüsün hücreye girişini engellediğini düşündüğümüz, ne kadar erken dönemde kullanılırsa sonucun o kadar fazla olacağını, geç dönemde kullanılmasının bir faydası olmadığını zaten bildiğimiz için erken dönemde uyguladık." diye konuştu.

Koca, "İlacı yoğun kullandığımız kendi vaka serimizde de sonuçları çıktı. Önümüzdeki günler biraz bu konudaki yayınla ilgili de toparlandıktan sonra gönderilmiş olacak, yayınlanmak üzere. Kendi vakalarımızın bu anlamdaki sonuçlarından da elde ettiğimiz sonuç, bu ilacın erken dönemde faydalı olduğu." bilgisini paylaştı.

"Sunumdan sonra kaygının ortadan kalkacağını düşünüyorum"

Almanya'nın ise ilacın zorunlu olarak her hastaya uygulanmamasını önemsediğini, erken dönemde hastalarda özellikle kalp üzerine yan etkilerin olabilme ihtimali kaygısını taşıdığını belirten Bakan Koca, Türkiye'de hastaların eğer zaten kardiyak bir sorunu varsa bu ilacın kullanılmadığını, gerektiğinde de EKG ile takibinin yapıldığını dile getirdi.

Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Bizim hastanın izni dışında bir tedaviyi uygulamak gibi bir zorunluluğumuz yok. Hatta daha ötesi Almanya bu anlamda kendi tedavi protokolleriyle ilgili bize Türkiye'ye gelen Alman vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse, ona da açık olacağımızı çok rahat söyleyebilirim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmadığını ve yarın bu anlamda bilimsel olarak giden bakan arkadaşımızın da bir sunumu olacak. Bu sunumdan sonra kaygının ortadan kalkacağını düşünüyorum."

Okulların açılması

Koca, okulların açılmasıyla ilgili kaygıların bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da "Okulların açılmasına daha zamanımız var. Bilim Kurulunda bu konu bugün için gündeme gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler. Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulunda salgının, rakamların seyrine göre bu tartışılır. Alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa zaten bunu da paylaşırız." yanıtını verdi.

Okulların her ihtimale karşı önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında hazırlık içinde olduklarına değinen Fahrettin Koca, "Bu sadece salgına yönelik değil genel anlamda söylüyorum." ifadesini kullandı.

Koca, şu an bu konuyla ilgili herhangi bir gündemin olmadığını vurguladı.

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-20-00 saatleri arasındaki sokağa çıkma serbestisinin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya karşılık, "Bununla ilgili herhangi bir gündem olmadı ama şunu söyleyebilirim; Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Çünkü özellikle vefat edenlerin, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayımızın yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Gençlerin bu virüsü kolay ve hatta belirtisiz taşıdığını ve bunun yaşlılar açısından daha büyük risk oluşturduğuna işaret eden Koca, bu nedenle de kısıtlamanın devamından yana olduklarını bildirdi.

Fahrettin Koca, düğünlere ilişkin soruya karşılık da bununla ilgili yayımlanan genelgeyle düğünlerde takı takılmaması, sayının 4'te 1'e kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmaması gibi kuralların belirlendiğini anımsattı.

Vatandaşların bu kurallar çerçevesinde düğünleri yapmasının önemine vurgu yapan Koca, "Çünkü en çok bulaşıcılığın bu tip bir araya gelmelerle olduğunu biliyoruz. Genelge, Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda kurallara uyarak düğün ve etkinlikleri yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Antikor testleri

Bakan Koca, "Geçtiğimiz haftalarda antikor testleri yapıldı. Siz daha önce toplum bağışıklığının mümkün olmadığını söylediniz. Antikor testlerinin sonucunda iller bazında bakıldığında nasıl bir dağılım oldu? Vakalar hangi illerde daha yoğun görüldü?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Toplam 153 bin kişi üzerinde bu çalışma yapılıyor. Şu an çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam pozitiflik yani taşıyıcılık oranı yüzde 0,24. Bununla birlikte aynı kişilere biz antikor taraması da yapıyoruz. Antikor taramasında ELİSA testi ile ilgili yaptığımız taramada da koruyuculuk yüzde 0,81. Bu 132 bin kişide olan son durum. Zannediyorum haftaya bu çalışma biter, daha kesin, net sonuçları vermiş oluruz.

Geçen hafta yüzde 0,27'ydi, 0,24'e kadar düşmüş oldu taşıyıcılık. Buradan anladığımız; Taşıyıcılığın yüksek olmadığını, koruyuculuğun da yüksek olmadığını yüzde 1'in altında olduğunu, dolayısıyla toplumsal bir bağışıklığın olmadığını ve bunu beklememiz gerektiğini, çünkü benzer belki yüzde 60-65 oranını bulmak için 50-60 kat benzer bir salgını yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla koruyuculuğun da yüksek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

Koca, vakaların hangi illerde daha yoğun görüldüğüne ilişkin de "İllerle ilgili gelecek hafta çalışma bitmiş olur. Bütün illerin hem taşıyıcılık hem de koruyuculuğunu vermiş olacağız." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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