Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
24.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

"Kamuoyunda virüsün mutasyon geçirdiğine dair söylemler olduğu" sorusu üzerine Koca, şu an bu konuda somut bilimsel bir bilginin olmadığını ancak her zaman mutasyonun olabileceğini belirtti.

Yurt dışında kan grupları bakımından A grubunun riskli, 0 grubunun ise daha az riskli olduğunu içeren bir çalışma yapıldığını ve araştırma yayınlandığını ifade eden Koca, "Bu çalışmayı o ülkedeki kan grubu dağılımı dahil olmak üzere geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Bunların dışında somut bir çalışma yok. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. 1-2 hafta içinde yayınlanması için bir noktaya gelinmiş olur." diye konuştu.

Koca, vaka sayısındaki artış hatırlatılarak, "Gidişat yeni bir kısıtlama getirir mi?" diye sorulmasına karşılık şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz. Kontrollü sosyal hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Tedbirlere uyduğumuz oranda tehdit ortadan kalkar. Herkesin bu anlamda hassasiyet göstermesi gereken... Maske, mesafe ve el temizliğine özellikle dikkat. İller, ilçeler, köyler bazında zaten yapılıyor bu. Birtakım benzer kısıtlamaları İl Hıfzıssıhha Kurulları alabilir. Ülke genelinde bu anlamda bir kısıtlama gündemimizde olmadı."

Yurt dışından gelenler

Bakan Koca, "Avrupa'dan Türkiye'ye turist gelmesi konusunda bazı ülkeler yasak koydular. Turizm açısından nasıl bir dönem olacak?" sorusu üzerine, Bilim Kurulu'nun turizmle ilgili uyulması gereken kuralları çok net ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sertifikasyon sisteminin uygulandığını anımsatan Koca, yurt dışından gelen turistleri veya yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını ülkeye gelişlerinde mutlaka sağlık taramasından geçirdiklerini ifade etti.

Kişinin sağlık durumuna göre test yaptıklarını, sağlık kuruluşunda tedavisi dahil olmak üzere bir organizasyon içinde bulunduklarını belirten Koca, "Biz sağlık hizmetini hastalık bulgusu olan herkese verme çabası içinde olacağız. Bu anlamda ilgili turistik yerlerin ve otellerin alması gereken tedbirleri de zaten yakından takip ediliyor. Bu anlamda sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Yakın takipte olacağız." dedi.

Koca, vaka sayılarının il bazında açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruyu, "İl bazında açıklanmasında sorun yok. Özellikle turistik bölgelerle ilgili belli illerimizi önümüzdeki günler açıklamış olacağız. Ayrıca her yerin İl Hıfzıssıhha Kuruları her günün vaka sayılarını biliyor ve buna göre kararlar ve tedbirler alıyorlar. Biz de gerektiğinde vaka sayılarını açıklayabiliriz, sorun değil." şeklinde yanıtladı.

"Birçok kimse eski normale dönme algısı içinde"

Yeni normal hayatın hedeflendiği şekilde gidip gitmediğine ilişkin soru üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim. Burada vaka sayısındaki artış, tedbirlere uyma noktasında rehavetten. Sosyal hayatın başladığı, kontrollü sosyal hayat dediğimiz dönemde birçok kimsenin eski normale dönme algısı içinde olduğunu görüyoruz doğrusu. Bu noktadaki algının bir an önce devre dışı kalması gerekiyor. Virüsün insandan insana yaz kış demeden bulaşıcılığını devam ettirdiğini ve bunu önlemenin tek yolunun da mesafe, maske ve el hijyeninin son derece hassasiyetle devam ettirilmesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla öngöremediğimiz vaka sayısındaki artış daha çok bu tedbirlerin yeterince uygulanmadığı şeklinde yorumlanmalı. Bununla ilgili vatandaşımız olabildiğince hassasiyet göstermeli."

Kurban Bayramı

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

(Bitti)

Kaynak: AA

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