Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4)
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.

14.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:26
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sokağa çıkma yasağını nasıl değerlendirdiğinin sorulması ve yasağın duyurulmasının ardından sokağa çıkan insanlar nedeniyle vaka sayısında artış olup olmadığı yönündeki soru üzerine Koca, Bilim Kurulunun hareketliği ve teması azaltan, izolasyonu hedefleyen yaklaşımları talep ettiğini belirtti.

Bakan Koca, "Bu anlamda amaca hizmet eden bir durum. Sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün aktarıyoruz, kamuoyu biliyor. Dolayısıyla hepimiz önümüzdeki günlerde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.

Plazma tedavi sürecinde ne aşama olduğunun sorulması üzerine Koca, bu konudaki çalışmaları ağırlıklı olarak Kızılay'ın yürüttüğünü, birçok üniversiteye de bu plazmaları merkezlerinde vakalara uygulama yetkisi verildiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok üniversitesi ve hastanesinde plazma uygulamasına geçildiğini belirten Koca, iyileşen vaka sayısının da giderek artığını dile getirdi.

Antikor oluştuğunda plazma uygulamasıyla tedavi edilecek hasta sayısının artacağını aktaran Koca, faydasıyla ilgili bilimsel araştırmaların da bir araya getirileceğini kaydetti.

Televizyonlarda bazı kişilerin Ramazan Bayramı'nda koronavirüsün gündemden çıkacağına ilişkin yorumlarda bulunduğu aktarılarak, bu verilerle böyle değerlendirmelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Koca, bu konuda tahmin yapılabilineceğini ancak net bir ifade kullanmanın doğru olmayacağını vurguladı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık ve artış hızının artık azaldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde pik ve plato çizme dönemini bekliyoruz. Eğer bu tedbirleri sık uygulamaya devam eder, araya bir yeniden dalga girmezse bu anlamda önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde, dünyada geliştiği şeklinde görmemiz mümkün olabilir. Bunun için önümüzdeki 1-2 haftanın önemli olduğunu ve yeni bir dalgalanmanın olmamasını, olmadığı müddetçe de piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum."

Bu hafta sonu için de sokağa çıkma yasağı uygulanacağının anımsatılarak, nasıl bir etki beklenildiğinin sorulması üzerine Bakan Koca, salgınla mücadelede izolasyon, temas ve mesafenin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağı pozitif etkileyecek"

Hareketlilik ne kadar azaltılırsa sonuca o kadar katkısının olacağını vurgulayan Koca, "Bu anlamda hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması tabii ki pozitif etkiliyor olacak." şeklinde konuştu.

Dijital takip yapılan kişilerin aile üyelerinin de takip edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya Bakan Koca, bunun kolay şekilde yapılabileceğini dile getirdi.

20 yaş altı 65 yaş üstü kişilerin de takip edilebilineceğini söyleyen Koca, ailesiyle birlikte olanları zaten şüpheli gördüklerini, onların da takipte olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana'da sahra hastanesi yaptık" dediğinin anımsatılarak, "O bölgenin fuar alanı olduğu belirlendi, Valilikten de 'ihtiyacımız yok' açıklaması geldi. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz." sorusu üzerine Bakan Koca, Adana'da şu an böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtti.

Bu hastaneleri sahra hastanesi olarak görmediğini, daha sonra kullanılabilecek şekilde planlandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"İstanbul için söylüyorum yoğun bakım doluluk oranı şu an 59,5, yani yüzde 90'lara ulaşmış değil. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yüzde 80-90 yoğun bakım doluluk oranı var mı? Var. Daha önce de bu hastanelerimiz yoğundu, 3 veya 4 hastaneden bahsediyorum ama bu dönemde genel olarak bakıldığında, bu oranın yüzde 59,5'u geçmediğini görüyoruz. Bu anlamda şu an bir ihtiyaç olmadığını, var olan hastanelerin de çok amaçlı, daha sonra kalıcı kullanmak üzere planlandığını, sağlık turizminde dahi kullanabileceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

Bazı bilim insanlarının nisan sonu ve mayıs ayı başının en tehlikeli dönem olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunun aktarılması üzerine Bakan Koca, "Şu an elimizdeki veriler böyle bir durumu işaret etmiyor ama tedbirlere sıkı uymak kaydıyla yeni dalganın oluşumunun olmaması kaydıyla. Bu anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Aşı çalışmalarının devam ettiğinin anımsatılarak, kısa sürede bulunacak aşı ile uzun sürede geliştirilecek bir aşı arasında kalite farkı bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Bakan Koca, bir kalite farkı olmayacağının, aşının belirli standartlar altında üretildiğinin altını çizdi. Türkiye'nin aşı çalışmalarında birçok merkezi devreye soktuğunu aktaran Koca, "Erken dönemde bu aşıyı geliştirme noktasında bir yaklaşım içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de misafir ettiğiniz Suriyeliler arasında Kovid-19 vakası ne oranda? Çadır kentlerde toplu halde yaşayan Suriyeli aileler için özel bir önlem alınıyor mu?" sorusuna karşılık Koca, toplu halde yaşanan bu tip yerlerde alınması gereken tedbirlerin devrede olduğunu, dışarıdan giriş çıkışların daha kontrollü yapıldığını, semptomu olan kişilerin daha erken dönemde tespit edildiği bir yaklaşım içinde olduklarını aktardı.

Koca, "Şu an bu anlamda herhangi bir tehdidin veya tehlikenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu anımsatılarak, bu süreçte 69 bin testin nasıl yapıldığının sorulması üzerine vatandaşlara "test için şu merkeze gidin" demediklerini, testi yaparken vatandaşın bulunduğu ortamda numuneyi aldıklarını anlatan Koca, sağlık çalışanları ve kurumlarının da bu anlamda bir kısıtlamasının söz konusu olmadığını söyledi.

"Salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız"

Cuma akşamı yaşananlara yönelik soru üzerine Koca, şunları aktardı:

"Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar, hükümetin bir kararı ve özellikle Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem de bu dönemde koronavirüs mücadelesinde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Kendisiyle perşembe günü de cuma günü de cumartesi günü de pazar günü de pazartesi Bakanlar Kurulu'nda da görüştüm. O günle ilgili de Sayın Bakan zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olmadığını söylemek istiyorum."

Bakan Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştığına ilişkin iddiaların bulunduğuna yönelik soruya ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Vatandaşımız, dünyanın bu kadar önemli gördüğü, dünyayı ve Türkiye'yi bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Dolayısıyla şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olmayacağını söylemek istiyorum."

"Mutasyona uğrayıp uğramadığı önümüzdeki dönem belli olur"

Koca, "2020 yılının ocak ve şubat aylarındaki grip enfeksiyonları çok şiddetli geçmişti. Burada Kovid-19'un bazı mutasyonlarının ülkemizde görülmüş olabileceği belirtiliyor." sorusuna, "Virüs izole edildi, mutasyona uğrayıp uğramadığı veya nasıl bir mutasyon olduğu önümüzdeki dönem belli olur. Onu açıklamış oluruz." sözleriyle yanıt verdi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın "ülke nüfusunun yüzde 60'ı bu hastalığa yakalanmadan biz bu hastalıkla uğraşmaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Koca, bunun genel bir bilgilenme olduğunu belirtti.

Bu dönemde salgınla mücadele yönteminin olması gereken şekliyle yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Koca, "Yani vakaları erken dönemde tespit eden, filyasyonu, yani bulaşıcılığı önleyen ve devamında sağlık kuruluşlarında tedavi etme imkanı ve ortamı oluşturan, ilaç ve benzeri medikal boyutuyla herhangi bir eksiklik oluşturmayan, güçlü sağlık ordumuzla altyapımızla tedaviyi sürdürebilir olma ve Avrupa'nın düştüğü duruma düşmeme noktasında çaba sarf etme, bizim üzerinde durduğumuz bu." şeklinde konuştu.

"Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye mesaj gönderilmiş olacak"

Bakan Koca, eczanelerde bulaş riskinin azaltılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruya karşılık, Türk Eczacıları Birliği ile görüşmelerinde maske konusunda Bakanlık olarak katkılarının olduğunu ve olacağını ifade ettiklerini anımsattı.

Eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlandığına dikkati çeken Koca, eczanelerin bu mücadelede çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini, sağlık ordusunun çok önemli bir parçası olduklarını dile getirdi.

Koca, maske teminine yönelik soru üzerine, "Perşembe günü itibarıyla 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak. Vatandaşlarımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilecekler." açıklamasında bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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