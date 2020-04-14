Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Filyasyon çalışmasının 81 ilde yapıldığını, çalışmada temaslı takibin en yüksek oranda sonuçlandığı ilin yüzde 99 ile Zonguldak, en düşük ilin ise yüzde 92 ile Şanlıurfa olduğunu belirten Koca, "Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an bin 200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür." dedi.

Virüsü taşıyan kişilerle teması olmuş şüphelilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan bu ekiplerin mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında olduğunu, bu mücadelenin şu aşamada henüz bilinmeyen, adı duyulmayan pek çok kahramanı bulunduğunu kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı, aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Temas sebebiyle şüpheli kabul edilen kişilerin takip bilgileri sürecin en başında aile hekimlerimize verilmektedir. Bu kişilerde belirti çıkıp, çıkmadığı bizzat aile hekimlerimiz tarafından araştırılmaktadır. Hekim arkadaşlarımız telefonla iletişime varıncaya kadar sıkı bir takip ortaya koymaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimizle kurduğumuz bu sistemdir. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş bir mücadeledir. Sokağa, apartmana, eve uzanmıştır."

Filyasyonun sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyduğunu, aynı zamanda da sağlam bir veri kaynağı oluşturduğunu ve her sağlam verinin virüse karşı bir silah olduğunu anlatan Bakan Koca, "Bakanlığımız sağlık teknolojisinde olduğu gibi bu veriler ve bu verilerin işlendiği sistem konusunda da insanımıza güven verecek üstünlüğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin her yerinden anlık olarak gelen verileri tek bir sistemde toplamaktadır. Sağlık Bakanlığı küçük bir kentimizin, küçük bir hastanesinde yatan bir hastasının ateşinin günde kaç kez ölçüldüğü bilgisine sahiptir. Hangi hastanemizde kaç yatak boştur, kaç yatak doludur, bunlar bizim rutin bilgilerimizdir." dedi

Koronavirüsle mücadelenin çok iyi organize olmuş, işine son derece hakim uzmanlar tarafından yürütüldüğünün bilinmesini isteyen Koca, "1 milyon 100 bini aşkın profesyonelden oluşan sağlık ordumuzun her an, her özveriye uygun olarak işinin başında olduğunu bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayın, tedbirlerden taviz vermeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemli mücadelenin gözle görülür sonuçlar verdiğini dile getiren Bakan Koca, "Tablolara dikkatle bakıldığında 'üstesinden geleceksiniz, direnin' diyor." ifadesini kullandı.

Koca, vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılı olunduğunu, yüksek bir motivasyon ile mücadelede üstün güç olduklarını belirterek, "Bizi sonuca götürecek kural açık. Hareketi azalt, izolasyonu artır. Bu kuralı ısrarla uygularsak, istediğimiz hayata kısa sürede ulaşacağız." dedi.

Bakan Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre şunları kaydetti:

"Bugünkü test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. Test sonucu pozitif olan son 24 saatte 4 bin 62 vakamız olmuştur. Böylece toplamda vaka sayımız 65 bin 111'e ulaştı. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu."

Fransa, İngiltere, İran ve Çin ortak özellikleri ile birbirine yaklaştı

Koca, dünyada hastalığın artış eğimi, yapılan test sayıları, pozitif çıkma oranları, yoğun bakımda takip edilen hastalar ve ölüm oranları gibi farklı değişkenler dikkate alınarak, ülkeler arası "kümeler analizi" yapıldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirine benzerliklerine göre, üç farklı model göze çarpıyor. Nüfusa göre sınırlı vakaların görüldüğü, doğrulanmış vakaların az olduğu veya bildirilmediği ülkeler en büyük kümeyi oluşturmaktadır. Fransa, İngiltere, İran ve Çin ortak özellikleri ile birbirine yaklaşmış durumdadır. Türkiye sözü edilen bu iki grubun arasında bir yerde durmaktadır. Yönetim becerimize, hastalıkla mücadele başarımıza göre yerimiz değişebilir.

Eğer yönetim becerimizi ve hastalıkla mücadelemizi, bu yönde başarılı bir şekilde sürdürebilirsek, daha az görülen ülkeler kısmına doğru kaymış olacağız. Değilse İngiltere gibi Fransa gibi ülkelere doğru bir eğilim içine girme potansiyeli taşır. Avrupa ülkelerinden İspanya ve İtalya ise kendilerine has ayrı bir konumdadır. Amerika ise zaten hasta sayısı ve ölüm oranları bakımından tamamen kendi başına tüm dünyadan ayrılmaktadır."

Koca, Türkiye'de koronavirüsün yoğunluk haritasında öncelikle Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır'ın yer aldığını da bildirdi.

443 bin 626 test yapıldı

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre toplam test sayısı 443 bin 626'ya çıktı. Toplam 4 bin 799 hasta iyileşti.

(Sürecek)

Kaynak: AA