Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Örnek davranışlarıyla mücadeleye destek olan gençleri kutlayan, büyüklere içten hürmetlerini sunan Koca, bu kişilerin evde kalarak, mücadelenin en sağlam grubunu oluşturduklarını ifade etti. Koca, "Canlarımız parkları çekse de evdeler, işine giderken mecburiyet gereği dışarı çıkarken tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Birimiz diğerimize güç oluyoruz. Koronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur." diye konuştu.

Medya mensuplarının da Kovid-19 salgını konusunda yürütülen iletişime büyük katkı sağladığını vurgulayan Koca, "Söz ve bilgi eğer onu taşıyacak bir mecra yoksa tesirini gösteremez. Bunu doğrulukla titizlikle yapan medyamıza teşekkür ediyorum. Halkımızın salgın konusunda merak ettiği birçok şey, burada sizin sorularınızla açıklığa kavuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin fertlerine de seslenen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde virüsün görüldüğü ilk gün olan 10 Mart'tan 14 Nisan Salı gününe geldiğimiz nokta nedir? Hastaların tespitinde nasıl bir yöntem izliyoruz? Diğer ülkelerle aramızda benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Bir üstünlüğümüz varsa bu hangi sebeplerden kaynaklanıyor? Neden ısrarla direnmek, önlem almak gerekiyor? Bugünkü sözlerim bu soruların cevabı olma amacını taşıyacak.

Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar, Türkiye'nin salgını mümkün olan en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alıyoruz. Tedbirleri herkes aynı ciddiyetle yüzde yüz uygulayabilse umuttan çok daha güçlü kelimeleri seçeceğim. Kurallara istisnasız uyalım, çok daha sıkı uyalım, sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse ulaşılacak tek sorun eldeki vakalardır."

"Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan ülke yok"

Vakaların sayısının tüm dünyada arttığına işaret eden Koca, yöntemlerde benzerlik olsa her ülkenin kendi mücadelesini kendi şartlarında verdiğini söyledi. Koca, vaka sayılarının ve verilerin pek çok ülkede tartışma konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de salgında tespit edilen her olay, sizin gözünüzün önündedir. Hatta diyebilirim ki tablonun olumsuz yönü tam, olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 11. haftada, İspanya'da 9. haftada, İtalya'da 8. haftada, Almanya ve Fransa'da 10. haftada, Çin'de 7. haftada, bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye'de ise hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani, 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti."

Bakan Koca, bunu daha açık ifade etmek için virüsün yayılma gücünün hatırlanması gerektiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız. Peki bu nasıl oldu? İşte bugünün asıl gündemi bu.

Filyasyon kelimesini bu süreçte çok duydunuz. Bu, ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Belki de filyasyon biz hekimlerin dilinden sizlerin gündelik hayatına karışacak. Bu kelime, bunu hak ediyor. Filyasyon, bildiğiniz gibi bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne denli dikkat ve titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur. Burada Bakanlığımız adına gururla kurduğum cümlelerin arkasında kimler olduğunu ifade edeceğim ve onların sayılarını vereceğim."

"Genel tarama zaten doğru yöntem değil"

Filyasyonda, yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler olduğunu anlatan Koca, bu kişilere ulaşıldığını, izlem altına alındıklarını, tanı konanların izole edildiğini ve tedavilerine başlandığını aktardı.

Koca, zaman zaman "Test neden herkese yapılmıyor?" şeklinde eleştiriler olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Genel tarama zaten doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Fakat eklemekte yarar var, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan yeni kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Bir hastalıkla mücadalede diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı bulgusuna gitmek çok insancıl gelmiyor ama demek istediğim bir şey var. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı ise maalesef filyasyon yerine sadece şikayetle başvuran vakalar üzerinden tanı ve tedavi süreci yolunu izliyor. Güney Kore ve Singapur gibi birkaç ülke ise genel tarama yapıyor.

Hasta kayıbı artış oranı hızında da bahsettiğim vaka artış hızına benzer bir veriye sahibiz. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir. Bu sonuçların Türkiye'de alınması ama başka pek çok ülkede görünmemesi tesadüfi değildir. Yöntemi ilkece benimseyen, en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir."

Bu performansı, ciddiyeti verilerle ortaya koymak istediğinin altını çizen Koca, "Bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit ettik. Bunların yüzde 95,8'ine ulaştık, takiplerini yaptık. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Bugüne kadar temas zincirinde yer alan 261 bin 989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapıldı. Toplamda filyasyon ekiplerimizce takipleri yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, yeni bir tanı konulduğunda ne yapıldığına ilişkin de şunları söyledi:

"Hastanın çok yakın bir hikayesini alıyoruz. Kimlerle ne zaman nerede görüştüğünü, aile ortamı, aile bireyleri, yakınları ve iş yeri arkadaşları, sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde onun aile fertleri ve iş arkadaşları, aynı adreste bulunduğu kişiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Oradan itibaren de filyasyon ekiplerimiz harekete geçiyor.

Bugüne kadar bahsetmediğim filyasyon ekibi nasıl bir ekiptir? Filyasyon ekipleri, biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama üç kişiden oluşan ekiplerdir. Bu ekipler her yeni koronavirüs vakasının tespitinde, vakanın hikayesi alınır almaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında tanımaktadırlar. Sadece 2 gün 2 gece zarfında. Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimlerimiz ise onların sahadaki çalışmasını takip etmektedir.

Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır."

(Sürecek)

Kaynak: AA