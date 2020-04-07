Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2)
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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 725 olduğunu bildirdi.

07.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:54
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 725 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, son 24 saate 20 bin 23 test yapıldığını söyledi.

Koca, bütün tedbirlere rağmen virüsün kişiden kişiye bulaşmaya devam ettiğini, gelinen noktada virüsü kontrol altına almak zorunda olduklarını belirtti.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582, toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını bildirdi.

"Bir milyon yüz bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum, temastan kaçının, sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın. Bugünkü test sayımız 20 bin 23, bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu."

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi.

Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi.

Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

"Vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası"

Bakan Koca, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımını göstererek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde daha fazla görülüyor. Ağırlıklı vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi. Ama 65 yaş yasağıyla birlikte bunun ne kadar düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Tedbirlerin bu anlamda sonuç verdiğini gösteren, 20 - 65 yaş arası yoğunluğun daha fazla olduğunu, 65 yaş sonrası sokağa çıkma yasağı ile giderek vakaların görülme oranının düştüğünü görüyoruz."

Koca, vefatların 65 - 85 yaş arası yoğunlaştığını, erkeklerde kadınlara göre vefat oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

60 yaş altı komorbid hastalığının oranlarına ilişkin paylaştığı tabloda da Koca, "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10 olduğunu söylüyoruz." dedi.

Türkiye'de koronovirüs vakalarında her geçen gün zatürreye dönüş oranının azaldığını vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim açımızdan şöyle önemli. Hastalığın seyrinde öncelikle klinik bulgular, devamında solunum sıkıntısı ve yoğun bakım süreci kendisini gösterir. Ne kadar pnömoni, solunum sıkıntısı ve yoğun bakıma geçişi azaltabilirsek tedavi de başarı oranımızın o kadar yüksek olacağını biliyoruz. Burada da 24 Mart'tan itibaren pnömoniye dönüşü azaltmış olduk. Daha hafif vakaları erken tespit ederek, özellikle burada erken ilaç tedavisinin ve hasta bakımında tecrübe ve altyapımızın önemli olduğunu ama hafif vakaları da tespit ederek tedaviye başlamış olmasının büyük bir payı olduğunu gösteren önemli bir tablo."

Bakan Koca, izole ve enfekte olmuş hücreleri gösteren iki ayrı virüs tablosunu da paylaşarak, "Virüs izole edildi. Aşı çalışmalarının erken dönemde virüsü izole etmekle başladığını biliyoruz. Bir hafta önce Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 3-4 gün önce de Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar." ifadesini kullandı.

"Aplikasyon geliştirildi"

Koronovirüs vakalarının takibi için yeni bir telefon aplikasyonu geliştirildiği bilgisini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vakaları, temasta olanları, şüpheli olanları takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını ve evde takibini, dışarı çıkıp, çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu 3 operatör ve BTK'nin iş birliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girmiş olacak. Bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız bu aplikasyonu indirmek zorundalar. Burada hem takip hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme de geçmiş oluyoruz. Bu aplikasyonu indirdikten sonra hareketliliği gördükten sonra bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan, devamında güvenlik kuvvetlerinin devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bununla ilgili açıklamalar İletişim Başkanlığımızla yapılmış olacak. Gerekli bütün açıklamaları yapıyor olacağız. Şunu unutmayalım, insanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da biz başarıya ulaşacağız. Derdimiz en az hasarla süreci geçirmek. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. O noktada da kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmış olacağız. Herkes kurallara uysun."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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