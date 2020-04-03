Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3)
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri arasında da semptom olanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını bildirerek, "Bir arkadaşımızın, bilim insanımızın böyle bir durumu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

03.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:40
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri arasında da semptom olanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını bildirerek, "Bir arkadaşımızın, bilim insanımızın böyle bir durumu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalardan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerle ilgili iletilen tavsiye kararın içeriği sorulan Koca, konuyla ilgili açıklamayı Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

Koca, maske kullanımıyla ilgili farklı görüşler bulunduğunun anımsatılarak, "bu konudaki önerisinin" sorulması üzerine, "Hastalık belirtisi olan herkesin muhakkak maske takması gerekiyor. Yalnız şu dönemde, her geçen gün risk taşıyan ve giderek vaka sayısının arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz. Görülme oranının giderek yükseldiği bölgelerde maske takmanın doğru olabileceği, özellikle kalabalık ortamlarda, market, pazar yeri, toplu taşıma araçları, çalışma ortamı gibi yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği Bilim Kurulunun da önerisi." diye konuştu.

Bulaşıcılığın ortalama seyrine ilişkin soru üzerine Bakan Koca, bugüne kadar virüsle ilgili bilgi kaynağının Dünya Sağlık Örgütü ve vakaların ilk görüldüğü Çin olduğuna işaret etti.

Bir kişinin ortalama 2,6 kişiye hastalığı bulaştırdığının bilindiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz. Bu analizleri yaparken dünyaya da bu analizlerimizi göstermiş olacağız. Çin'de mesela bu anlamda yapılan analizlerde, binlerle, 10 binlerle ifade edilen analiz daha görmedik. Türkiye, bu anlamda birçok noktada yaptığı, sayıca da yüksek, binlerle ifade edilen analizlerine ilişkin bilgiyi de dünyaya aktarmış olacak. Bu noktada çok şeffaf olduğumuzu söylemek istiyorum.

Mesela sadece İstanbul için tarama yaptığımız, özellikle filyasyon dediğimiz bir vakanın kimlere bulaştırdığını analiz ettiğimizde, İstanbul'da bir kişinin bulaştırdığı toplam kişi sayısı 16. 2,6 değil."

Bilim Kurulunun dünyadaki verileri çok iyi takip ve analiz ettiğini vurgulayan Koca, "Herkesin bulunduğu noktada biraz daha araştırarak, analiz ederek konuşması gerektiğini söylemek istiyorum. Türkiye'nin analizi, şu an itibarıyla İstanbul'da bir kişi, 16 kişiye bulaştırıyor." dedi.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin defin süreçleri

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin süreçleriyle ilgili farklı uygulamalar görüldüğüne işaret edilerek, Bilim Kurulunun tavsiyelerinin sorulması üzerine Koca, bu konunun çok istismar edilen bir husus olduğunu söyledi.

Koca, zaman zaman da Kovid-19'a yaklaşımla ilgili farklı bir algı oluştuğunu gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyorsa Kovid-19'dan vefat eden kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor. Yani bulaşıcı hastalıklarda nasıl koruyucu tedbir alınıyorsa, maske, eldiven, önlük kullanarak yapılıyorsa, devamında kefenleniyor, kireç ve benzeri herhangi bir uygulama olmadan defnediliyorsa benzer şekilde burada da aynı durumun olduğunu birkaç defa yazıyla bildirdik.

Dün itibarıyla bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına da bir yazı gönderdik. Burada farklı bir uygulamanın olmadığını, bu uygulamanın bugüne kadar bulaşıcı hastalıklardakine benzer şekilde yapıldığını, ekstra bir uygulama yapılmasına asla gerek olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum."

"Gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık personeline "şehitlik" unvanı verilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı ve bu konudaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden asla yana değil. Benim de gönlümden en az şehit olarak geçmeleri yatar. Bu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu." dedi.

"Çin'den gelen ilaçlar yoğun bakımdaki hastalar için kullanılıyordu. Test sonuçları çıktı mı?" sorusuna karşılık Koca, bu ilaçla ilgili daha önceki çalışmaların, "uygulamada yoğun bakımdaki hastalar için daha uygun olacağı" şeklinde olduğunu belirtti.

Koca, "Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi yani solunum sıkıntısının başladığı, daha entübe edilmediği dönemde faydasının daha fazla olduğunu gördük. Onunla ilgili ilaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu." açıklamasında bulundu.

"Bulaşıcılığı çok yüksek"

Bakan Koca, ABD'li bir grup uzmanın görüşünün anımsatılarak, virüsün havada kaldığına ilişkin bir tespit bulunup bulunmadığına yönelik soruya da "Yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Bununla ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalar daha yok. Ama bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin bildiğimiz '1 metre mesafeden sonra etkisi olmaz.' gibi durumdan biraz farklı olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine ise Koca, virüsün ciğer dışındaki organları etkileyip etkilemediğinin henüz bilinmediğini, bunun vaka sayısının artmasıyla birlikte yapılacak analizler sonucunda söylenmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

"Bir arkadaşımızın, bilim insanımızın böyle bir durumu var"

Bilim Kurulu üyelerinin, kendisinin koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soru üzerine Koca, belirtisi bulunanlara test yapıldığını hatırlattı.

Koca, "Bilim Kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Semptom olanlar testlerini yaptırıyor. Bir arkadaşımızın, bilim insanımızın böyle bir durumu olduğunu söyleyebilirim." bilgisini paylaştı.

Vatandaşların büyükşehirlerden küçük şehirlere gitmeye başladığının hatırlatılması üzerine Koca, daha sıkı tedbir konusunda Bilim Kurulunun önerileri olduğunu kaydetti.

Üniversite hastanelerinde yardımcı sağlık personeline malzeme desteği yapılmadığı iddialarına ilişkin ise Koca, malzeme konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti.

Koca, çalışan bütün sağlık personelinin ihtiyacının giderilmesi gerektiğini, talep halinde de kendilerinin gereğini yaptıklarını vurguladı.

Vaka sayılarına umreden gelenlerin etkisinin sorulması üzerine Koca, oran olarak en büyük etkinin Avrupa olduğuna dikkati çekti.

"Yurt dışından gelen herkes risk taşıyor"

Bakan Koca, "İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16 idi, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok çok yüksekti. Yurt dışından gelen herkesin bir risk taşıdığını, bu oranın farklı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Televizyon yayınlarına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleri arasından bir sözcü seçilmesine yönelik önerisinin anımsatılması üzerine Koca, Bilim Kurulu üyelerinin televizyondan daha sağlıklı bilgi verme, vatandaşı bilgilendirme gayreti içinde bulunduğunu anlattı.

Koca, "Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistiki boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutlarıyla farklı bir ekibin, bir kurulun oluşacağı hazırlık içindeyiz. Bu anlamda yeni süreçte olabilecek etkileri, travmayı da gündemde tutabilecek ikinci bir kurulun duyurusu da yapılmış olacak. Hazırlıklarına başladık." diye konuştu.

"Buna dönük bir planlama yapılıyor"

"Kötü ve iyi simülasyonlarınız var mı? Bir de Çin'in verileriyle sizin verilerinizin uyuşmadığını ifade ettiniz, bulaşıcılıkla ilgili. Çin'in dünyayı yanılttığı ve Dünya Sağlık Örgütü nezdinde bunun soruşturulması gerektiği yönünde bilgiler var, Türkiye'nin görüşü nedir?" sorusuna yönelik Koca, şunları kaydetti:

"Yanılttı anlamında söylemiyorum. Tabii ki o verilen bilgiler de bir analiz oluyor. Bizdeki analizlerin farklı olduğunu ve bununla ilgili bilgilendirmeyi zaten Dünya Sağlık Örgütüne yapıyoruz. 2 gün önce Avrupa direktörüyle görüştüğümüzde de, o zaman da ifade etmiştim, bu anlamda en sağlıklı bilgileri veren ülke olduğumuzu ifade etmiş oldular. Bu analizlerimizi de aktarmış olacağız. Bizim durumumuz, şu an İstanbul'da bir kişinin 16 kişiye bulaştırdığı şeklinde. Bir yanıltma anlamında söylemedim."

Birtakım simülasyonlar yapıldığını anlatan Koca, Türkiye'nin henüz salgının başında olduğuna işaret etti.

Temasın, izolasyonun ve mesafenin önemine değinen Koca, bunlara uyulmadığında kötü simülasyonlarla karşılaşılacağını bildirdi, vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri devam eden infaz düzenlemesinin yasalaşması halinde cezaevlerinden yapılacak tahliyelerin risk oluşturup oluşturmayacağına ilişkin soru üzerine ise Koca, "Buna dönük bir planlama yapılıyor." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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