Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Avrupa, Güncel

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.

01.04.2020 22:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:46
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Bilim Kurulu'nun, umreden gelen vatandaşlar ve yurt dışından gelerek yurtlarda karantinaya alınan öğrencilerle ilgili bu hafta bir karar aldığını söyledi.

Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda eğer kişinin sonucu pozitifse ya da semptomu varsa hastanede takip edileceğini belirtti.

Semptomu olmayan ve sonucu negatif çıkanlarla ilgili yürütülecek sürece ilişkin ise Koca, "Umreden gelenler bu süreçte 14 gün kaldıysa bir onam formu imzalatılıyor. Bilim Kurulu, evinden dışarı çıkmamak üzere bunun zorunlu olduğunu belirten bir onam formu hazırladı, imza altına alınmak kaydıyla ve aile hekimlerinin de bu kişileri takip etmesi şartıyla 14 gün evde izolasyonlarının uygun olduğunu ifade etti." bilgisini verdi.

Bakan Koca, yurt dışından gelenler için de aynı sürecin yürütüleceğini söyledi.

"Şimdi Kuzey Amerika'nın merkez üssü olduğu yönünde bir kanaat oluştu"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü ile görüşmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Koca, görüşmede pandemide dünyada gelinen noktayı ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce merkez üssü olarak Çin'den sonra Avrupa'nın görüldüğü ama şimdi Kuzey Amerika'nın merkez üssü olduğu şeklinde bir kanaat oluştu. Birçok ülkeye destek sağladığımız için özellikle teşekkür ettiler. Türkiye'ye virüsün geç geldiğini, başarılı bir şekilde bunu gerçekleştirdiğimizi, Avrupa bölgesinde en son gelen ülke olduğumuzu ifade ettiler. Özellikle sağlık sistemimize olan güvenlerini, bu süreci başarılı bir şekilde götürdüğümüzü, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ettiler. Bilgilendirmeleri de şeffaf bir şekilde yaptığımız için özellikle teşekkür ettiler. Bu sürecin basamaklandırılmış stratejisini de ayrıca konuştuk, zaten uyguladığımızda böyle bir yaklaşım. Bu anlamda iyi bir görüşme oldu."

"Bölgesel sıkı tedbirler alınabilir"

Bakan Koca, bundan sonraki süreçte İl Pandemi Kurulları dahil olmak üzere bölgesel daha sıkı tedbirlerin alınabileceğini belirterek "Önemli olan hareketliliği azaltmak, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması. Tek önleyici tedbirin bu olduğu çok net görülüyor." dedi.

Bakan Koca, "Eğer gerçekten kendimizi izole edebilirsek, teması minimalize edebilirsek zorunlu olmadıkça evden çıkmazsak bu tedbirlerle, grafiğin daha aşağıda kapanacağını çok rahat söyleyebiliriz. Tersine hiçbir şekilde izolasyon kurallarına uyulmazsa önlenme şansı olmaz. O nedenle bütün toplum olarak birlik, beraberlik içinde, hatta birbirimizi uyararak evlerimizde kendimizi izole etme çabası içerisinde olmalıyız." tavsiyesinde bulundu.

"Koronavirüs hastalığına yakalanan gençler de var"

Koca, "Özellikle de hayatını kaybedenlerin 60 yaş üstü ve kronik hastaların daha çok olduğunu söylemek istiyorum. Bu, gençlerin hiç olmadığı anlamına gelmez. Gençlerin de orta yaşın da hassasiyet göstermek zorunda olduğunu biliyoruz. Sadece bir yaş aralığının daha çok etkilendiğini göstermek için o tabloyu verdik." dedi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun hayatını koronavirüs hastalığı nedeniyle kaybettiğinin anımsatılması üzerine Koca, çok iyi bir insan olan Taşcıoğlu'nun görevinin başında son güne kadar hizmet vererek hayata veda ettiğini söyledi.

Bakan Koca, Taşcıoğlu'nun ailesine, yakınlarına, camiaya başsağlığı diledi.

"Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzunda"

DSÖ Avrupa Direktörünün Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu ifade ettiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bizde böyle bir oran yok ama her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu, hem hekim arkadaşlarımızdan hem hemşire arkadaşlarımızdan hem sağlık çalışanlarımızdan hem de yardımcı personelde, söylemek istiyorum. Bunun sayısını vermek çok içimden gelmiyor, 601 kişi. Bütün sorumluluk, sahada bu arkadaşlarımızın omzunda.

Özellikle koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içerisinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri 'ben malzemeye ulaşamıyorum' diyorsa, lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız. Sadece son bir haftada bizim dağıttığımız N-95 maske yaklaşık 4 milyon oldu. Daha fazlasını veririz. İhtiyaç neyse... Bu anlamda hiçbir kısıtlamaya gitmek istemiyoruz. Onun için yurt dışında ihracatı kestik. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını gidermek için çalışıyoruz."

Bakan Koca, sağlık çalışanlarını korumak için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini vurguladı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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