Bakan Koca, korona virüs tedbirleri kapsamında paylaşım yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri Avrupa bazında gün gün gösteren bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri Avrupa bazında gün gün gösteren bir video paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA