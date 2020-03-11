Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir...
Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir takım verilmesi gereken antiviral ilaçların olduğunu ama bunun da her hastaya kullanılmadığını biliyoruz" dedi.
11.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:39
Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir takım verilmesi gereken antiviral ilaçların olduğunu ama bunun da her hastaya kullanılmadığını biliyoruz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA