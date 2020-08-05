Bakan Koca: Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.
05.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:01
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.
Kaynak: DHA