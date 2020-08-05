Bakan Koca: Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.

Kaynak: DHA