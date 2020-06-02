Bakan Koca:  Kısıtlamanın kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin
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Bakan Koca:  Kısıtlamanın kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Koca:  Kısıtlamanın kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin
02.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:03

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" dedi.

Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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