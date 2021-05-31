Bakan Koca: "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın"

Bakan Koca: 'Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Tütünsüz Günü için yayımladığı mesajda "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Tütünsüz Günü için yayımladığı mesajda "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda tütün ve tütün ürünlerinin birçok hastalığı tetiklediğine dikkat çekerek, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İlker Kaleli Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 16:14:29. #1.13#

title