Bakan Koca: Kırmızı il kalmadı
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Bakan Koca: Kırmızı il kalmadı

Bakan Koca: Kırmızı il kalmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da risk rengini sarıya çevirdiğini belirtti. Bakan Koca, 'son dakika mesajı' vurgusu ile, "Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel" ifadesini kullandı. Bakan Koca ayrıca, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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