Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi - Haberler
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Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir bölümü göçen binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir bölümü göçen binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz."

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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