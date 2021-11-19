Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir bölümü göçen binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz."