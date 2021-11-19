Bakan Koca : "Keçiören'de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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