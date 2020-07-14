Bakan Koca Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycanlı meslaktaşlarıyla görüştü SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan Sağlık Bakanlarıyla görüştü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan Sağlık Bakanlarıyla görüştü. Görüşmede, salgına karşı iş birliği ve son durum ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan Sağlık Bakanı dostlarımızla yaptığımız telefon görüşmelerinde salgına karşı iş birliğini, son durumu ele aldık. Kırgızistan'ın da dahil olduğu 4 ülkeye tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür ettiler. Bilim Kurulumuz da kendilerine destek verecek" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA