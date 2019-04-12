Bakan Koca Kazakistan'lı mevkidaşıyla buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki yakın dönemde Kazakistan'la hızlı ve emin adımlarla somut bir şekilde iş birliğimizi geliştireceğiz" dedi

ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. İkili görüşmenin ardından gerçekleşen basın açıklaması yapan Bakan Koca, "Önümüzdeki yakın dönemde Kazakistan'la hızlı ve emin adımlarla somut bir şekilde iş birliğimizi geliştireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Basına kapalı olarak görülme gerçekleştiren ikili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, Kazakistan'ın Türkiye içim özel bir yeri olduğunu kaydederek, "Kazakistan'da yaşanan son gelişmelerin ülkelerimiz ve haklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tarihsel kardeşlik bağları üzerine inşa erişimiz stratejik ilişkilerimizin geldiği nokta, Nursultan Nazarbayev'in çok değerli mirasın bir neticesidir" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yakın dönemde Kazakistan'la hızlı ve emin adımlarla somut bir şekilde iş birliğimizi geliştireceğiz"

Kazakistan'la ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Koca, "Önümüzdeki dönemde dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliğimizi daha da güçlendireceğimize inancımız tamdır. Kazakistan, Orta Asya'da ekonomik ve ticari iş birliğimiz bakımından önem verdiğimiz bir ülkedir. Türk konseyi kapsamındaki iş birliğimizin çok başarılı ve verimli bir şekilde yürütüldüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Sağlık konusunda da ikili ve çok düzeydeki ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kazak mevkidaşım ile yaptığımız verimli görüşmede, ikili düzeydeki iş birliğimizin sistemli bir şekilde Geliştirilmesi için kapsayıcı nitelikle bir anlaşmanın önümüzdeki dönemde imzalanmasını istişare ettik. Stratejik ortağımız Kazakistan ile sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi alanında, önemli iş birliği adımlarını önümüzdeki dönemde atmak istiyoruz. Bu alanlarda iş birliğinin seviyesini artırarak iki ülke vatandaşlarına somut katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Kazakistan'da sağlık yatırımlarını devletlerarası anlaşmayla ön protokol anlaşması yapmak üzere mutabık kaldık. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğine dair ortak noktada buluştuk. Önümüzdeki yakın dönemde Kazakistan'la hızlı ve emin adımlarla somut bir şekilde iş birliğimizi geliştirecek, kazan kazan ve karşılıklı fayda temelinde faaliyetler yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ise Türkiye'nin sağlık sistemi açısından çok tecrübelilere sahip olduğunu gördüklerini kaydederek, sağlık konusundaki ilişkilerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edileceğini açıkladı.

"Sağlıklı bireylerin oluşumu için planladığımız bir çalışma"

Konuşmaların ardından bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Koca, okullarda uygulanacak olan sağlık karnesine ilişkin soruya, "Koruyucu sağlığı son derece önemsiyoruz. Aşının bebeklik döneminde yüksek oranda yapıldığını biliyoruz. Okul çağı dönüşümde yer yer ilk aşının nasıl olsa yapıldığını, yeterince koruyabileceğiz noktasında bir yanlış kanaat var. Sağlıklı bireylerin oluşumu için, taramaların daha sistematik yapılması için, diş taraması, kalp taraması, göz taraması gibi aşı takviminin okul çağında yer aldığı bir karne oluşturmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte önümüzdeki dönemde devreye sokmayı planladığımız bir çalışma. Bakanlığın planladığı bir tarama şeklinde olacak" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA