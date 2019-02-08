Bakan Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan Vatandaşları, Hastanede Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.
Bakan Koca, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Koca, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA