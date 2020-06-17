Bakan Koca: "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü...
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Bakan Koca: "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü...

Bakan Koca: "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur.

Bakan Koca:
17.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:05

Bakan Koca: "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalanmalardan korkmayız. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak neticeye o kadar kesin ulaşırız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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