Bakan Koca: "Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (14) Sağlık Bakanı Koca: "Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok." Kaynak: AA