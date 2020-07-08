Bakan Koca: "Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (14)
Sağlık Bakanı Koca: "Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok."
Kaynak: AA