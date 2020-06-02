Bakan Koca: Kamu çalışanlarının hamilelik izni 8 hafta uzatıldı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kamu çalışanlarının hamilelik izninin 8 hafta uzatıldığını duyurdu.
02.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:21
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kamu çalışanlarının hamilelik izninin 8 hafta uzatıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32'nci hafta yerine hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. veya başkası tarafından yapılmalı" dedi.
Kaynak: DHA