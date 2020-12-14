Bakan Koca: "Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz."
14.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:36
Bakan Koca: "Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.
Bakan Koca: "Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap