Bakan Koca: " İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa ve Türkiye'deki seyrine ilişkin video paylaştı.
07.04.2020 01:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa ve Türkiye'deki seyrine ilişkin video paylaştı.
Bakan Koca: "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz"
Kaynak: AA