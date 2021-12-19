Bakan Koca, "İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde... - Haberler
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Bakan Koca, "İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde...

Bakan Koca,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır.

SOMA, MANİSA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağından yaşanan göçük hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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