BAKAN KOCA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNİ İNCELİYOR (1)
Anıl UÇAN / İSTANBUL DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor.
31.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:13
Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor. Koca incelemelerine karantina bölümünden başladı, ardından diğer bölümlere geçti.
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-Bakan Koca'nın incelemeleri
Kaynak: DHA