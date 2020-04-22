Bakan Koca: "(İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini... Bakan Koca: "(İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor.

Bakan Koca: "(İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. Belgeyi düzenleyen, hepimizin güveneceği hekimlerimiz." Kaynak: AA