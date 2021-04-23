Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu"

Bakan Koca: 'İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt
23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt
Son Dakika: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu
Son Dakika: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu
Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı
Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 05:28:14. #1.15#

title