Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelimSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
29.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:23
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelimSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
Kaynak: DHA