Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
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Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.

Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
29.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:22

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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