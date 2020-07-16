Bakan Koca: İş yerinde mesafeyi karşılıklı koruyalım SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, iş yerinde mesafenin karşılıklı korunarak, tek kalmadıkça maskenin indirilmemesini istedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, iş yerinde mesafenin karşılıklı korunarak, tek kalmadıkça maskenin indirilmemesini istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori, bilimsel olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA