Bakan Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da koronavirüsünden 5 kişinin hayatını kaybettiğini...
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Bakan Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da koronavirüsünden 5 kişinin hayatını kaybettiğini...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

21.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:21
Bakan Koca:

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da koronavirüsünden 5 kişinin hayatını kaybettiğini...
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