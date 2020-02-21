Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü
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Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan koronavirüs vakası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:11
Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan koronavirüs vakası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan COVID-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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