Bakan Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti
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Bakan Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile bir araya geldi.

24.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:24
Bakan Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

Sağlık Bakanı , 'ın Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Farazmand ile Bakanlıkta yaptıkları görüşmede, İran'da yaşanan yeni koronavirüs vakası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini ve komşu iki ülke olarak aldıkları tedbirleri istişare ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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